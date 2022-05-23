Жителей Кузбасса очень просят повременить с открытием купального сезона

В Кузбассе установилась жаркая погода, которая лишь ненадолго сменится облачным небом. Но несмотря на то, что столбики термометров упорно держатся возле отметок в +30 градусов, сотрудники МЧС призывают повременить с открытием купального сезона.
В Кузбассе установилась жаркая погода, которая лишь ненадолго сменится облачным небом. Но несмотря на то, что столбики термометров упорно держатся возле отметок в +30 градусов, сотрудники МЧС призывают повременить с открытием купального сезона.
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