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Жителей Кузбасса очень просят повременить с открытием купального сезона

Жителей Кузбасса очень просят повременить с открытием купального сезона

В Кузбассе установилась жаркая погода, которая лишь ненадолго сменится облачным небом. Но несмотря на то, что столбики термометров упорно держатся возле отметок в +30 градусов, сотрудники МЧС призывают повременить с открытием купального сезона.

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