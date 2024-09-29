Октябрьские изменения: что ждать россиянам с 1 октября 2024 года? Ольга ВайленкоОктябрь – это не только золотая пора, когда природа окрашивается в яркие краски осени, но и время важных перемен в социальной и экономической жизни России.
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