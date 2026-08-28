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"На это надо отвечать" — Колпашников о том, зачем Стубб призывает Украину бить по Москве

"На это надо отвечать" — Колпашников о том, зачем Стубб призывает Украину бить по Москве

Президент Финляндии Стубб прямо говорит о том, что нужно поднять мятеж в России. На такие заявления необходимо отвечать, и речь может идти о гибридных операциях.

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