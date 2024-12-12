Российский танкист спас экипаж из-под обстрела, несмотря на потерю руки

Механику водителю башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным Робин, потерявшему руку в ходе боя, удалось спасти экипаж их-под обстрела, несмотря на ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения Александра Сопина.
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