«Лез своими руками к сыну, когда тот пытался сбежать», — публика требует удалить шокирующее видео Уилла Смита с вечеринки P. Diddy

То, что остается за кадром в скандальной истории вечеринок P. Diddy, пугает публику больше всего. Мы знаем лишь 1% из всего того ужаса, который переживали гости и похищенные люди, вынужденные делать то, что скажет хозяин вечеринок.
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