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«СКАТ» вскрыл опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

«СКАТ» вскрыл опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет БПЛА «СКАТ-350М» российской группировки войск «Центр» обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении в зоне СВО.

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