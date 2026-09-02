Прокуратура запросила 14 лет для Зубаревой за контрабанду кокаина

Прокуратура запросила для Оксаны Зубаревой 14 лет колонии за участие в контрабанде 8,7 тонн кокаина. Судно под её руководством в 2018 году получило груз в Венесуэле, но было задержано в Кабо-Верде.
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