У пожилого мужчины возможна потеря памяти.В Соликамске 90-летний дедушка пропал во время прогулки. Пожилой мужчина вышел на прогулку, одетый в серую куртку с капюшоном, темно-зеленые резиновые сапоги, а также в коричневой шапку-ушанку с козырьком.