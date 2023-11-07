У пожилого мужчины возможна потеря памяти.В Соликамске 90-летний дедушка пропал во время прогулки. Пожилой мужчина вышел на прогулку, одетый в серую куртку с капюшоном, темно-зеленые резиновые сапоги, а также в коричневой шапку-ушанку с козырьком.
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