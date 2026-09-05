Посол России в Канаде Олег Степанов 4 сентября 2026 года заявил, что канадские власти не проявляют готовности расследовать деятельность Ярослава Гунько, бывшего члена 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», который продолжает проживать в Канаде без ограничений.