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FiNE NEWS

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Посол России заявил о нежелании Канады расследовать дело Ярослава Гунько

Посол России в Канаде Олег Степанов 4 сентября 2026 года заявил, что канадские власти не проявляют готовности расследовать деятельность Ярослава Гунько, бывшего члена 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», который продолжает проживать в Канаде без ограничений.

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