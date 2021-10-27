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Чем так обидели его участники Великой Отечественной войны, какое место они ему прищемили, отчего он так огорчается?

Чем так обидели его участники Великой Отечественной войны, какое место они ему прищемили, отчего он так огорчается?

автор - Дилетант о политике Леня Волков переживает из-за нового закона Леня Волков сошел с ума.

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Natalia Nikonorova
У нас такая толерантность к подонкам. Просто диву даешься. Чем же так ужасна наша власть?
Елена Козлова
Смотришь на этих тупых бездарей и начинаешь любить всех чиновников! У которых хоть две извилины есть. А у Лени - ни одной!

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