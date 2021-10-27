Чем так обидели его участники Великой Отечественной войны, какое место они ему прищемили, отчего он так огорчается?

Темы дняПолитикаЧем так обидели его участники Великой Отечественной войны, какое место они ему прищемили, отчего он так огорчается? автор - Дилетант о политике Леня Волков переживает из-за нового закона Леня Волков сошел с ума.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalia NikonorovaУ нас такая толерантность к подонкам. Просто диву даешься. Чем же так ужасна наша власть?Елена КозловаСмотришь на этих тупых бездарей и начинаешь любить всех чиновников! У которых хоть две извилины есть. А у Лени - ни одной!Комментировать
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