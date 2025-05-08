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Ротенберг о судействе в серии с Беларусью: «Безобразное. Полтапову колено вынесли – повезло, что карьеру не закончил, а рефери дал 5 минут»

Ротенберг о судействе в серии с Беларусью: «Безобразное. Полтапову колено вынесли – повезло, что карьеру не закончил, а рефери дал 5 минут»

Команда под руководством Ротенберга обыграла белорусов (3:1) в матче Лига Ставок Тура сборной. Форвард ЦСКА Прохор Полтапов не принимал участия в этой игре из-за травмы.

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