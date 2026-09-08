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Юрист Султанов предупредил о рисках оплаты квартиры наличными

Юрист Султанов предупредил о рисках оплаты квартиры наличными

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов посоветовал резервировать деньги при покупке вторичного жилья до регистрации права собственности и не передавать всю сумму продавцу наличными, сообщает RT .

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