«Вывел войска из Курска. Упустил Сирию»: Герасимову припомнили «успехи» в 2024 году

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о том, что наступление противника в Курской области было приостановлено, а российские Вооруженные силы «в 2024 году успешно выполнили все задачи, поставленные руководством страны».
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