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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли: «Майами» нужен опытный разыгрывающий, хоть мне и нравится Дэвион Митчелл»

« Майами » строит состав вокруг мощной передней линии с Яннисом Адетокумбо и Бэмом Адебайо . Патрик Беверли считает, что задняя линия получилась недостаточно глубокой.

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