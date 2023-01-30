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Арбитр Фатеев – Гребенкину, бросившему после сирены: «Не надо провоцировать Голубева. Чуть-чуть к нему уважение имей. А ты его оскорбляешь»

Арбитр Иван Фатеев попросил Никиту Гребенкина проявить уважение к Денису Голубеву. «Амур» уступил «Сибири» (1:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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