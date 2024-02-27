Девам помешает нерешительность, а Близнецам — плохое самочувствие: гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяИзвестный астролог Анжела Перл рекомендует обратить внимание на финансовые аспекты и материальные вопросы в среду, 28 февраля 2024 года.
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