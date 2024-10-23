Эндокринолог Калошина: черный хлеб снизит риск развития атеросклероза

Черный хлеб полезнее белого из-за содержания ненасыщенных жиров. Этот продукт способен предотвратить атеросклероз, снизить инсулинорезистентность и воспаление, сообщила РИА «Новости» врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
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