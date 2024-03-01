"Ъ": в военно-космической академии ВС РФ арестовали четырех преподавателей

В Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского арестовали четырех преподавателей, которые образовали преступную группу, которая создавала фиктивные места среди разработчиков опытно-конструкторских работ (ОКР).
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