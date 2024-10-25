Орбакайте после неудачных гастролей в США запела на улице

Карьера звезды пошла под откосНекогда популярная в нашей стране исполнительница Кристина Орбакайте, недавно завершившая неудачное творческое турне по США, решила взять паузу и отправилась в путешествие вместе с мужем.
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