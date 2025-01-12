МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Партизанское движение в Одесской области может открыть путь российским военным в регион, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
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