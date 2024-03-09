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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзейя Томас набрал 32 очка в первом матче после возвращения в G-лигу

Айзейя Томас набрал 32 очка в первом матче после возвращения в G-лигу

Ветеран НБА с 11-летним стажем ранее присоединится к фарм-команде «Юты» в G-лиге «Солт-Лейк-Сити Старс».

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