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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 4 июня в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 4 июня в Крыму

ВЫСТАВКА Симферопольский художественный музей (Симферополь, Одесская 3а) «Пушкин и Крым» 6+ 4 июня, 11:30-20:00 6 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

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