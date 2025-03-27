Глава России назвал транспортную доступность фактором развития туризма в Арктике

Развитию туризма в арктических регионах поспособствует решение вопроса транспортной доступности. Об этом заявил Владимир Путин на полях VI Международного арктического форума в Мурманске, сообщила пресс-служба российского лидера.
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