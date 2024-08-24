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Русский Днепропетровск

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  • Александр Ляшенко
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  • Eduard
    Но укропы терпят всё!Главное они недоумки Украины Януковича за шапки скинули,для них это главное!Свора Зеленского ...

У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

Андрей Полонский 23 августа 2024 г., 13:00   Всякая беда и трагедия – а репрессия канонического православия на Украине на наших глазах становится трагедией и для миллионов современников, и на большой временной дистанции – всегда имеют в своем основании человеческое измерение, имя, судьбу и разогнанную до вселенских масштабов обиду и страсть.

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