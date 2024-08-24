У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

Андрей Полонский 23 августа 2024 г., 13:00 Всякая беда и трагедия – а репрессия канонического православия на Украине на наших глазах становится трагедией и для миллионов современников, и на большой временной дистанции – всегда имеют в своем основании человеческое измерение, имя, судьбу и разогнанную до вселенских масштабов обиду и страсть.