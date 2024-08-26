Александр Лысен...
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Александр Лысенко Риэлтор

1 подписчик

📌 Квартиры с террасой

📌 Квартиры с террасой

✅ Кто из нас не мечтал о квартире с террасой, где можно наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами? Особенно это актуально для тёплых южных городов типа Ростова-на-Дону, где около 7-8 месяцев в году можно проводить время на улице, не уезжая на дачу.

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