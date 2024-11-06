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Царьград

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Грозит контрафакту: в России ужесточат контроль за оборотом автозапчастей и масел

Грозит контрафакту: в России ужесточат контроль за оборотом автозапчастей и масел

В России решили бороться с поддельными и контрафактными маслами и автомобильными запчастями.В России могут начать внимательнее следить за качеством продаваемых запчастей и масел для автомобилей.

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