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В Швейцарии испытают беспроводную зарядку электробусов через шины

В Швейцарии испытают беспроводную зарядку электробусов через шины

В основе технологии лежит индуктивная зарядка — принцип, знакомый по беспроводным зарядкам для телефонов.

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