В iOS 18 станет возможным отправлять сообщения в автономном режиме по спутнико...

В iOS 18 станет возможным отправлять сообщения в автономном режиме по спутниковой связиНа ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) компания Apple анонсировала ряд нововведений для своей мобильной операционной системы iOS 18.
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