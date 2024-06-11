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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В iOS 18 станет возможным отправлять сообщения в автономном режиме по спутнико...

В iOS 18 станет возможным отправлять сообщения в автономном режиме по спутнико...

В iOS 18 станет возможным отправлять сообщения в автономном режиме по спутниковой связиНа ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) компания Apple анонсировала ряд нововведений для своей мобильной операционной системы iOS 18.

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