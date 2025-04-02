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Царьград

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Трамп договаривается с Ливией и Косово о приёме депортируемых мигрантов

Трамп договаривается с Ливией и Косово о приёме депортируемых мигрантов

Администрация Трампа ведёт переговоры с Ливией, Руандой и Косово о принятии депортируемых мигрантов из США.

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