Украинский военный заявил о попадании в окружение отступивших из Невельского отрядов ВСУ Противник подтверждает потерю села Невельское, которое длительное время находилось под его оккупацией.
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Украинский военный заявил о попадании в окружение отступивших из Невельского отрядов ВСУ Противник подтверждает потерю села Невельское, которое длительное время находилось под его оккупацией.
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