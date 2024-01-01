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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас: «Стартовая петерка «Лейкерс» набирает меньше, чем стартовая пятерка «Детройта»

«Когда он начнет брать на себя ответственность за состав, который он выставляет? Никто не заставлял его взять неудачника, набирающего 1,5 очка за матч, и поставить его в стартовую пятерку.

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