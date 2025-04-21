На Аллее Славы в Куркине 26 апреля пройдет субботник

В субботу, 19 апреля в Куркино прошел субботник. Жители, сотрудники общественных организаций, муниципальные депутаты вооружившись граблями, лопатами и хорошим настроением, вышли на улицы, чтобы сделать наш район чище и уютнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии