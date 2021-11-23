В Алагирском районе Северной Осетии полицейские проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Дети России»

В рамках акции «Дети России» инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Алагирскому району совместно с представителями общественной организации военно-патриотического клуба провели мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ.