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В Алагирском районе Северной Осетии полицейские проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Дети России»

В Алагирском районе Северной Осетии полицейские проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Дети России»

В рамках акции «Дети России» инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Алагирскому району совместно с представителями общественной организации военно-патриотического клуба провели мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ.

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