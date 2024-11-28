Путин обратился к Меркель и извинился за своего лабрадора: «Не хотел причинить душевной боли»

АСТАНА, 28 ноября, ФедералПресс. В ходе общения с журналистами в Астане президент России Владимир Путин вновь извинился за инцидент с лабрадором Конни, произошедшим во время визита экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в 2007 году.