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Адвокаты Илона Маска добились отклонения иска бывших сотрудников Twitter на сумму 500 миллионов долларов

Адвокаты Илона Маска добились отклонения иска бывших сотрудников Twitter на сумму 500 миллионов долларов

Адвокаты Илона Маска добились отклонения иска, в котором утверждалось, что он отказался выплатить по меньшей мере 500 миллионов долларов выходного пособия тысячам сотрудников Twitter, которых он уволил после покупки социальной сети в октябре 2022 года.

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