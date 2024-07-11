Адвокаты Илона Маска добились отклонения иска бывших сотрудников Twitter на сумму 500 миллионов долларов

Адвокаты Илона Маска добились отклонения иска, в котором утверждалось, что он отказался выплатить по меньшей мере 500 миллионов долларов выходного пособия тысячам сотрудников Twitter, которых он уволил после покупки социальной сети в октябре 2022 года.
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