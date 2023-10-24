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МЭА: спрос на нефть, уголь и газ достигнет пика к 2030 году

МЭА: спрос на нефть, уголь и газ достигнет пика к 2030 году

МЭА: спрос на нефть, уголь и газ достигнет пика к 2030 году Наталья МарковаМировой спрос на ископаемое топливо достигнет своего пика к 2030 году из-за увеличения числа электромобилей на дорогах и замедления темпов роста китайской экономики, которая переходит на более чистую энергию.

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