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Котики слышат слова в картинках

Котики слышат слова в картинках

Кошки способны безо всякой награды запоминать связи между словами и объектами окружающего мира. Как мы учим значения слов? Самый простой способ – вместе со словом показать картинку с соответствующим предметом, или написать это слово рядом с тем, что оно обозначает.

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