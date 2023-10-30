Ученый рассказал о последствиях расширения дна Мирового океана

Расширение дна Мирового океана — это фундаментальный процесс, который происходит постоянно. Его изучение поможет специалистам предсказывать глобальные катастрофы — такие, как извержение супервулканов или затопление прибрежных материковых территорий.
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