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Царьград

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МИД РФ: Армения внесла лишь 1% в бюджет ЕАЭС

МИД РФ: Армения внесла лишь 1% в бюджет ЕАЭС

МИД РФ заявил, что Армения внесла всего 1% в бюджет ЕАЭС. В марте 2025 года парламент Армении запустил процесс вступления страны в ЕС, что, по словам Путина, исключает одновременное участие в ЕАЭС и Таможенном союзе.

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