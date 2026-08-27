МИД РФ: Армения внесла лишь 1% в бюджет ЕАЭС

МИД РФ заявил, что Армения внесла всего 1% в бюджет ЕАЭС. В марте 2025 года парламент Армении запустил процесс вступления страны в ЕС, что, по словам Путина, исключает одновременное участие в ЕАЭС и Таможенном союзе.
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