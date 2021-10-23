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Спицын заявил, что очередной кульбит Шевченко в сторону КПРФ и Платошкина, это политическое флюгерство

Спицын заявил, что очередной кульбит Шевченко в сторону КПРФ и Платошкина, это политическое флюгерство

Евгений Спицын прокомментировал заявление Максим Шевченко, который заявил, что готов примириться с КПРФ и Платошкиным после сокрушительного провала на выборах.

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