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В отделе МВД России по Зеленодольскому району прошло торжественное мероприятие в рамках акции «Помоги собраться в школу»

Первоклашкам вручили  необходимые канцелярские принадлежности. Первоклассников и их родителей поздравили начальник отдела МВД России по Зеленодольскому району Ильшат Хаялиев и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

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