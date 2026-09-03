В отделе МВД России по Зеленодольскому району прошло торжественное мероприятие в рамках акции «Помоги собраться в школу»

Первоклашкам вручили необходимые канцелярские принадлежности. Первоклассников и их родителей поздравили начальник отдела МВД России по Зеленодольскому району Ильшат Хаялиев и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
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