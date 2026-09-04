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Пожар в здании СБУ в Киеве: Зеленский поручил Покладу «ощутимо» ответить РФ

Пожар в здании СБУ в Киеве: Зеленский поручил Покладу «ощутимо» ответить РФ

В здании СБУ на улице Владимирской в Киеве пожар. Как утверждает Зеленский, пожар вспыхнул после прилета БПЛА и якобы он был направлен прямо в кабинет руководителя спецслужбы Александра Поклада.

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