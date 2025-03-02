Раскрыта сумма финансирования USAID победы Санду на выборах 2024 года

В 2024 году Агентство по международному развитию (USAID) перед президентскими выборами в Молдавии и референдумом о вступлении в ЕС направило республике $7,5 млн для поддержки Майи Санду, сообщил «Известиям» молдавский депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.