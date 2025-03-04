Сергунина: По районам Москвы до конца года проведут более 1 тыс. бесплатных экскурсий

В столице стартовал ежегодный цикл экскурсий в рамках программы мэра Москвы «Мой район». Он продлится до конца года и объединит свыше тысячи обзорных прогулок, около трети из которых пройдут по новым маршрутам, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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