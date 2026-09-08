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SUSANIN

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В Удмуртии началось голосование за подключение деревень к мобильному интернету

В Удмуртии началось голосование за подключение деревень к мобильному интернету

Удмуртия. Жители малых деревень и сёл Удмуртии могут проголосовать за подключение их населённых пунктов к интернету в 2027 году (18+).

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