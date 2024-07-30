Операторы украинских разведывательных БПЛА под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) могут иметь недостаточную подготовку, что позволяет российским диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) незаметно проходить в ближний тыл.
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