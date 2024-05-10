Международный день медицинской сестры каждый год отмечают 12 мая Анна ФедороваВо всех уголках мира ежегодно 12 мая празднуют Международный день медицинской сестры, известный также как «International Nurses Day».
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