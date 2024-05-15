Сидят два деда:— А помнишь, в армии что-то давали, чтобы женщин не хотелось?— Да-а, помню… Начинают действовать.
«Звездный десант» и многомиллионные армии.
Комментарии
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ВК
Василий Коликов
1. Армия в век ракетно-ядерных вооружений не может быть такой громадной, это бесспорно. Но и 500 тыс - это совершенно недостаточно по нормам мирного времени. На мой взгляд, оптимальная цифра - это 1.2 - 1.7 миллиона человек, включая и призывной контингент, и контрактников-профессионалов.
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