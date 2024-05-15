Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Иноземцев
    😊 Из статьи (дословно): "А действительно, где подводные лодки? Вообще где-то там, под водой. Где – сказать не возьме...Залп из-под воды:...
  • петр кузнецов
    а кто сказал что хрен слаще редьки ?....Все, что нужно зн...
  • Василий Коликов
    С процессом детализации расположения наших подлодок (в первую очередь - РПКСН, но и "убийц авианосцев" это тож касает...Залп из-под воды:...

«Звездный десант» и многомиллионные армии.

«Звездный десант» и многомиллионные армии.

Сидят два деда:— А помнишь, в армии что-то давали, чтобы женщин не хотелось?— Да-а, помню… Начинают действовать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Василий Коликов
1. Армия в век ракетно-ядерных вооружений не может быть такой громадной, это бесспорно. Но и 500 тыс - это совершенно недостаточно по нормам мирного времени. На мой взгляд, оптимальная цифра - это 1.2 - 1.7 миллиона человек, включая и призывной контингент, и контрактников-профессионалов.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх