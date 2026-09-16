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Владимирские новости

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Путин выступит с телеобращением накануне выборов Госдумы

Путин выступит с телеобращением накануне выборов Госдумы

Выступление приурочено к выборам в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Ранее Путин назвал их главным внутриполитическим событием года.

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