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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Оренбурга » Ахметзянов про 0:0 с «Краснодаром»: «Когда играешь на равных с лидером чемпионата, хочется немного большего. Это было конкурентоспособно»

Главный тренер « Оренбурга »  Ильдар Ахметзянов заявил, что его команда могла добиться большего в матче с « Краснодаром ».

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